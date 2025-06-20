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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail ordusunun Gazze’de sivilleri hedef alması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında aralarında insani yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 34 kişi yaşamını yitirdi.

Hamdi Yıldız, Ömer Erdem  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
İsrail ordusunun Gazze’de sivilleri hedef alması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, insani yardım almak ümidiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı yakınında bekleyen Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, söz konusu saldırıda ölen 23 kişinin cenazeleriyle onlarca yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

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Filistin Kızılayından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evin İsrail uçakları tarafından hedef alınması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail ordusu Batı Şeria’ya düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, buldozerler ve zırhlı araçlarla özellikle kuzeydeki Tubas, Nablus ve Cenin kentlerinde birçok yere baskın düzenledi.

İsrail askerleri yolları kapatarak sokağa çıkma yasağı uygularken, evlere baskın düzenleyip zarar verdi ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, sakinlerini tahliye ettiği bazı evlere de el koyarak karargaha çevirdi.

Ramallah’ın kuzeyinde bulunan Abvin ve Arura beldeleri ile El Halil kentindeki Halhul ve İzna beldelerine de baskınlar yapıldı.

İsrail ordusunun, Nablus’un doğusundaki Balata Mülteci Kampı’nda 3, Cenin’in güneyindeki Caba ve Mislun beldelerinde ise 4 gündür baskınlarını sürdürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail askerlerinin 1948 toprakları içerisinde yer alan ülkenin güneyindeki Necef bölgesine bağlı Tel es-Seb köyünde düzenlediği silahlı saldırıda 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Bu saldırıyla İsrail’in yılbaşından bu yana 1948 toprakları olarak bilinen bölgede Filistinlere yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 123’e yükseldi.

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