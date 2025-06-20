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Başsavcılıktan İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklama

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İBB'ye ve Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmalarında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüphelilere baskı yapılacağı iddiasına ilişkin soruşturma başlatılacağı bildirildi.

İrem Demir  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Başsavcılıktan İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklama

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülmekte olan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet, "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 221. ve 254. maddelerinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleriyle müracaat ettikleri belirtildi.

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Bu konuda şüphelilerin avukatlarıyla beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı kaydedilen açıklamada, "Verilen beyanların Cumhuriyet Başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı ancak bir kısım sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklinde soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekle, bu konuda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtlı bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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