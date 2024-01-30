Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,316.30
BTC/USDT
43,464.00
BIST 100
8,471.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine ve kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Awad Rjoob, Hacer Çakır  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi

Ramallah

Filistin devlet televizyonun haberine göre, İsrail askerleri iki buldozer eşliğinde kente baskın düzenleyerek, yolları kazmaya ve alt yapıyı tahrip etmeye başladı.

Askerlerin kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'nda sokağa çıkma yasağı uyguladığı ve kamptan yoğun ateş açma seslerinin geldiği ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da da askerlerin ana su şebekesini ve elektrik hatlarını tahrip ettiği, kampın sokaklarından suların aktığı ve bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı bilgisini paylaştı.

İsrail güçleri ayrıca çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenleyerek arama yaptı, ev sahiplerini sorguya çekti ve evlerin pencereleri ile çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin önünü her alanda biz açtık
Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için Bulgaristan'a gitti
"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi

Yerinden edilmiş Gazzeli hamile kadınlar, derme çatma çadırlarda doğum yapmak zorunda kalıyor

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 20 sivil öldü

Katar Başbakanı Al Sani, Hamas'a esir takası önerisi ileteceklerini söyledi

Katar Başbakanı Al Sani, Hamas'a esir takası önerisi ileteceklerini söyledi
BM Genel Sekreteri Guterres, UNRWA'nın temel donörleriyle bir araya gelecek

BM Genel Sekreteri Guterres, UNRWA'nın temel donörleriyle bir araya gelecek
Beyaz Saray: Gazze'de yeni bir esir takası konusunda taraflar arasında çerçeve oluştu

Beyaz Saray: Gazze'de yeni bir esir takası konusunda taraflar arasında çerçeve oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet