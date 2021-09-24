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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 12 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 12 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Mustafa Deveci   | 24.09.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 12 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Filistinliler, Kalkiya kentine bağlı Kefr Kaddum, Nablus'a bağlı Beyta beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Beyta'da 8, Kefr Kaddum'da 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiğini belirtti.

Beyta'da plastik mermiyle yaralanan bir Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin tedavisinin bölgede bulunan sağlık ekiplerince yapıldığı ifade edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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