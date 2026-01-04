Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,135.00
BTC/USDT
91,209.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

Netanyahu'ya göre, Latin Amerika'da İsrail'le ilişkilerin yeniden tesis edildiği bir dönüşüm yaşanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoyduğu askeri müdahalesinin ardından Latin Amerika ülkelerinin İsrail'le ilişkileri yeniden tesis edeceği bir dönüşüm yaşandığını iddia etti.

Faruk Hanedar  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Netanyahu'ya göre, Latin Amerika'da İsrail'le ilişkilerin yeniden tesis edildiği bir dönüşüm yaşanıyor

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun ABD ziyareti dönüşü katıldığı ilk kabine toplantısının açılışında çeşitli konulara değindiği konuşmasını paylaştı.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini iddia ederek "Bunun, İsrail ile ABD arasındaki ikili bağı ve elbette aramızdaki kişisel bağı güçlendirmeye katkıda bulunduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump ile bölgedeki gelişmeleri tartıştıklarını kaydeden Netanyahu, ABD Başkanı'nın "Temel koşul Hamas'ın silahsızlandırılması." ifadesini aktararak bunun "20 maddelik plan için temel ve vazgeçilmez bir koşul" olduğunu savundu.

İran ve Venezuela mesajı

Netanyahu, Trump ile İran konusunu da ele aldıklarını kaydederek "sıfır uranyum zenginleştirme" konusunda ortak bir tutuma sahip olduklarını, İran'dan 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması ve tesislerin sıkı denetim altında tutulması gerektiğini ileri sürdü.

İsrail hükümetinin "İran halkının mücadelesine, özgürlük, hürriyet ve adalet özlemlerine" katıldığını iddia eden Netanyahu, ulusal para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle protestoların yaşandığı İran'da, halkın kaderini eline aldığı bir anın yaşanacağını savundu.

Netanyahu, ABD'nin Maduro ve eşini alıkoyduğu askeri müdahalesine destek verdiklerini yineledi.

"Şu anda Latin Amerika'da bir dönüşüm yaşandığını söylemeliyim; birçok ülke Amerika eksenine ve, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, İsrail Devleti ile ilişkilere geri dönüyor." ifadesini kullanan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik etti.

Ben-Gvir tartışması

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde İsrail vatandaşı Filistinli bedevi Araplara yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmesinde "polisin bölgede asayişi tesis etmeye çalıştığını" öne sürdü.

Bölgedeki gerilimden sorumlu tutulan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i tebrik ederek, Ben-Gvir'in "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevden alınmasını talep eden İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya mesaj gönderen Netanyahu, cezaevi hizmetlerinden, "Ulusal Muhafızların" ve İsrail polisinin güçlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, gelecek günlerde Ben-Gvir ile birlikte Necef bölgesini ziyaret edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BUDO'nun 4 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor
İçişleri Bakanlığı bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yüksek fiyat uygulamasına ilişkin paylaşıma soruşturma
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Netanyahu'ya göre, Latin Amerika'da İsrail'le ilişkilerin yeniden tesis edildiği bir dönüşüm yaşanıyor

Netanyahu'ya göre, Latin Amerika'da İsrail'le ilişkilerin yeniden tesis edildiği bir dönüşüm yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Asya-Pasifik'ten diyalog çağrısı

Trump yönetiminin ABD'li petrol şirketlerine tazminat karşılığı Venezuela'ya yatırım şartı koyduğu iddiası

Trump yönetiminin ABD'li petrol şirketlerine tazminat karşılığı Venezuela'ya yatırım şartı koyduğu iddiası
İsrail, Gazze’ye yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun lisansını iptal etmeye başladı

İsrail, Gazze’ye yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun lisansını iptal etmeye başladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet