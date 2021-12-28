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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 250 zeytin ağacını söktü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 250 zeytin ağacını söktü.

Esat Fırat   | 28.12.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 250 zeytin ağacını söktü

Kudüs

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçleri Beytullahim kırsalında "C bölgesi" olarak sınıflandırılan bölgede Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Askerlerin Vadi Fukin beldesinde Filistinli Halime ed-Dibs'e ait yaşlı 50 zeytin ağacı ile Husan beldesinde Filistinli Haydar ve Hamid Hamamre kardeşlere ait 200 zeytin ağacını söktüğü kaydedildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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