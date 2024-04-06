İsrail güçleri, Batı Şeria'da biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyinde biri çocuk 3 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.
Ramallah
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin İsrail güçlerince Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde gerçek mermiyle ayağından vurulan 30 yaşındaki Filistinliyi hastaneye naklettiği bildirildi.
Kızılaydan yapılan ikinci açıklamada da sağlık ekiplerince, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yaraladığı 14 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada İsrail askerlerince yüzüne plastik mermiyle ateş açılması sonucu yaralanan Filistinlinin de tedavi altına alındığı belirtildi.
Filistinlilerin sağlık durumuna ve kimliklerine ilişkin henüz bilgi verilmedi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 459 Filistinli hayatını kaybetti.
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