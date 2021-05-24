Euro
10.24
Dolar
8.39
BIST 100
1,449.45
Altın
1,880.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi" tanıtım webinarına katılıyor.
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldı

Esat Fırat   | 24.05.2021
İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 24, Batı Şeria'da da 17 Filistinli gözaltına alındı.

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti Basın Koordinatörü Emani Sarahne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Filistinli sayısının önümüzdeki kısa süre içinde artabileceğine dikkati çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti
BM Genel Sekreteri Guterres: Korkarım bu salgın (Kovid-19) bitmekten çok uzakta
DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Kapıkule'den girişlerde 30 dakikada sonuçlanan PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak
'Genç, yaşlı, çocuk fark etmiyor, herkesi etkiliyor'

Benzer haberler

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı'dan Filistin Büyükelçisi Velid'e destek ziyareti

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı'dan Filistin Büyükelçisi Velid'e destek ziyareti

İsrail’i kim durduracak?

Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldı
ABD'deki barış yanlısı Yahudiler İsrail'in saldırılarına karşı yükselen sesten umutlu

ABD'deki barış yanlısı Yahudiler İsrail'in saldırılarına karşı yükselen sesten umutlu
Gazzeli kadınlar İsrail saldırılarında ağır bedeller ödüyor

Gazzeli kadınlar İsrail saldırılarında ağır bedeller ödüyor