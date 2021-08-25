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Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı, yakın zamanda Gazze'de yeni bir operasyona hazırlandıklarını söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, "belki yakın zamanda" ifadesini kullanarak Gazze'ye yönelik askeri bir operasyona hazırlandıklarını, İran'a karşı askeri seçenek için de hazırlıkların hızlandırıldığını ifade etti.

Ali Semerci   | 25.08.2021
İsrail Genelkurmay Başkanı, yakın zamanda Gazze'de yeni bir operasyona hazırlandıklarını söyledi

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Genelkurmay Başkanı Kochavi, savaş muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Kochavi, "Belki de yakın bir zamanda Gazze'de yeni bir operasyona hazırlanıyoruz ve arkasında kim olursa olsun İsrail'in egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nükleer programını durdurması için başka bir seçenek bulunmaması halinde ordunun İran'a karşı da askeri seçenek için hazırlıkları hızlandırdığını vurgulayan İsraiili Bakan, bu amaç için savunma bütçesi tahsis edildiğini aktardı.

Kochavi, Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçesi için 1,5 milyar şekel (yaklaşık 460 milyon dolar), 2022 yılı için de 1 milyar şekelden (yaklaşık 310 milyon dolar) fazla ödenek aldığını dile getirdi.

İran'ın bölgedeki deniz faaliyetlerine karşı koyma planlarıyla ilgili ise Kochavi, İsrail ordusunun İran'ın Orta Doğu'daki nüfuzunu azaltmak için sistematik ve çeşitli şekillerde çalıştığını sözlerine ekledi.

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