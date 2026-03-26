Dolar
44.35
Euro
51.25
Altın
4,389.16
ETH/USDT
2,046.20
BTC/USDT
68,472.00
BIST 100
12,727.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." dedi.

Faruk Hanedar  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara uyarılarda bulundu.

İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir, "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek." diye uyardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zamir'in yanı sıra İsrail ordusunun toplantıya katılan diğer üst düzey yetkilileri de "Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor." ifadesini kullandı.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri, Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etti.

Ordu yetkilileri, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin kararın iptal edildiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet