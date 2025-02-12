Dolar
36.04
Euro
37.38
Altın
2,899.12
ETH/USDT
2,608.20
BTC/USDT
96,052.00
BIST 100
9,882.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilere ait evlere ateş açtı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal ederek güneydeki Han Yunus kentinde Filistinlilere ait bazı evlere ve arazilere doğru ateş açtı.

Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilere ait evlere ateş açtı

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları Han Yunus'un doğusundaki Fahari beldesinin doğusunda bulunan Filistinlilere ait bazı evlere ve arazilere doğru yoğun şekilde ateş açtı.

Açılan ateş sonucu evlerin duvarlarına kurşun isabet etti.

Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan anlaşmaya rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş gün içerinde yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini; 822 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildi
Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda hasta bebek için seferber oldu
5 ilin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Üsküdar'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu

Benzer haberler

İsrail'de 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından 3 milyon kişi travma sonrası stres bozukluğu yaşadı

İsrail'de 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından 3 milyon kişi travma sonrası stres bozukluğu yaşadı

İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilere ait evlere ateş açtı

İsrailli muhalif lider Lapid, Netanyahu'nun esir takası sürecine zarar verdiğini söyledi

AB, Orta Doğu'daki rolünü artırmak istiyor

AB, Orta Doğu'daki rolünü artırmak istiyor
İsrail, 9 sağ esir serbest bırakılıncaya kadar ateşkesin ikinci aşama müzakerelerini askıya aldı

İsrail, 9 sağ esir serbest bırakılıncaya kadar ateşkesin ikinci aşama müzakerelerini askıya aldı
İsrail'in Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli 2 kitapçı serbest kaldı

İsrail'in Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli 2 kitapçı serbest kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet