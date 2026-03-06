Dolar
44.07
Euro
51.21
Altın
5,122.56
ETH/USDT
2,064.90
BTC/USDT
70,500.00
BIST 100
13,078.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Dünya

İsrail, Lübnan’ın güneyine ve doğusuna şiddetli hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları, Beyrut’un güney banliyösü ve Lübnan’ın güney ile doğu bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Mustafa M. M. Haboush, Mehmet Nuri Uçar  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
İsrail, Lübnan’ın güneyine ve doğusuna şiddetli hava saldırıları düzenledi Fotoğraf: Adri Salido/AA

İstanbul

İsrail, Beyrut’un güney banliyösünde Burc el-Baracine, Hureyk, Hades ve Harik bölgelerini hedef aldı.

Özellikle Sahil Hastanesi çevresi ile el-Camus ve el-Meşrefiyye bölgelerinin etkilendiği söz konusu hava saldırıları nedeniyle binalarda ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu ve yangın çıktı.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan’ın güneyinde Nabatiyye, Beysariyye, Tebnin, Kafrşuba, Cebşit, Vadi Zebkin ve Mezra Hilta, doğusunda ise Bekaa bölgesindeki Derus kasabasına hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Beyrut’a 26 dalga hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’ın başkenti Beyrut’a 26 dalga halinde hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye ve dünya gündemi
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı
İstanbul'da STK'lerden "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" programı

Benzer haberler

İsrail, Lübnan’ın güneyine ve doğusuna şiddetli hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan’ın güneyine ve doğusuna şiddetli hava saldırıları düzenledi

İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermeyecek

Zelenskiy: ABD, Orta Doğu'da 'Şahed' tipi İHA'lara karşı mücadelede bizden destek talep etti

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 123’e, yaralı sayısı 683’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 123’e, yaralı sayısı 683’e yükseldi
Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Netanyahu'ya "hemen" af çıkarması gerektiğini savundu

Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Netanyahu'ya "hemen" af çıkarması gerektiğini savundu
Lübnanlılar, İsrail'in sürgün emri ve saldırı tehdidi sonrası Beyrut'un güneyindeki mahalleleri boşaltıyor

Lübnanlılar, İsrail'in sürgün emri ve saldırı tehdidi sonrası Beyrut'un güneyindeki mahalleleri boşaltıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet