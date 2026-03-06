Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Dünya

Trump'tan "İran'a kara işgali seçeneğini henüz değerlendirmediği" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD birliklerinin İran'a kara işgali düzenleyeceğine yönelik yorumların "boşuna yapıldığı" ve aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.

Emirhan Demir  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Trump'tan "İran'a kara işgali seçeneğini henüz değerlendirmediği" mesajı

Ankara

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu.

Saldırıların hızının ve şiddetinin devam edeceğini belirten Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı" olduklarına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Bu sözleri "Boşuna yapılmış yorum." şeklinde nitelendiren Trump, aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.

Trump, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler." dedi.

Aklındaki İran lideri adaylarının ölmemesi için "adım atıyor"

İran'ın liderlik yapısının "tamamen ortadan kaldırılmasını" istediğini vurgulayan Trump, bunu "yeniden inşa edecek birini istemediklerini" ifade etti.

Trump, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkaracağını düşündüğüm bazı kişiler var." şeklinde konuştu.

Aklındaki isimlerin çatışmalardan sağ çıkmalarını sağlamak için de "adımlar attığını" söyleyen Trump, "Onları izliyoruz, evet." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

