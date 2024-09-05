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Dünya

İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde çocuk felci aşılama kampanyasının uygulanmasında zorluk çıkartıyor

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrailli yetkililerin, çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşaması kapsamında, Han Yunus kentinin doğusundaki bölgelerde sağlık ekiplerinin görevlerini yapmasına engel olduğunu bildirdi.

Mohamed Majed, Ömer Erdem  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde çocuk felci aşılama kampanyasının uygulanmasında zorluk çıkartıyor

Gazze

Filistin Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, acil çocuk felci aşısı kampanyasıyla bağlantılı sağlık ekiplerinin (Han Yunus kentindeki) Selahaddin Caddesi'nin doğusundaki bölgelere girişini koordine etmeyi reddediyor. Bu, kampanyanın Gazze Şeridi’nin güney kentlerindeki ilk günü ve bu bölge, hedeflenen yaş grubundaki çocukların büyük bir yüzdesini kapsıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, aşı kampanyasının başarılı olabilmesi için ilgili kurum ve taraflara acil müdahale çağrısı yaptı.

Han Yunus şehrinin doğusunda yer alan Selahaddin Caddesi civarında İsrail güçleri bulunmuyor ancak aşılama kampanyasında çalışan sağlık ekiplerinin hedef alınabileceğine dair korkular var ve uluslararası kuruluşlar ekiplerinin can güvenliği için İsrail ordusuyla koordinasyon sağlanmasını istiyor.

Dün Gazze’nin orta kesimlerinde yaklaşık 190 bin çocuğun aşılanmasının ardından bugün de Gazze Şeridi’nin güneyinde aşı kampanyasının ikinci aşaması başlamıştı.

Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci aşamasını başlattıklarını söyleyen Doktor Abdulhadi Sıyam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kampanya, 10 yaş altındaki çocukları kapsıyor. Ailelerden bu tehlikeli hastalığa karşı aşı kampanyasına ilgi yoğun." ifadelerini kullandı.

Sıyam, sağlık ekiplerinin Gazze Şeridi'nde mümkün olan en fazla sayıda çocuğa aşı yapmak için tüm imkanlarıyla çalıştığını kaydetti.

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