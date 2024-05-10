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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'nin güneyinden 14 roket atıldığını, 1'inin Beerşeba'ya isabet ettiğini açıkladı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden İsrail'in güneyine 14 roket atıldığı, 1'inin Beerşeba'ya (Bi’rus-Seba) isabet ettiği bildirildi.

Zeynep Tüfekçi Gülay, Enes Canlı  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
İsrail, Gazze'nin güneyinden 14 roket atıldığını, 1'inin Beerşeba'ya isabet ettiğini açıkladı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah'tan İsrail'in güneyine ilk seferde 9 roket atıldığı, roketlerin açık alana düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ikinci seferde 5 atış daha yapıldığı, birinin İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeba'ya isabet ettiği ve durumun incelendiği kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da yayımladığı açıklamada, sivillere yönelik katliamlara karşılık olarak Beerşeba şehrine iki roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi de İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlerin çoğunu engellediğini yazdı.

Düşen bir roket nedeniyle vücuduna şarapnel parçası isabet eden 1 İsraillinin yaralandığı belirtilen haberde, yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca saldırılarda bir ev ve bir futbol sahasının zarar gördüğü kaydedildi.

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