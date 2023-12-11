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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'nin güneyinde yerlerinden edilen sivilleri ikinci göçe zorluyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki yüzlerce Filistinlinin, İsrail'in tehditleri nedeniyle batı bölgelerine ya da Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan Refah kentine doğru zorla yerinden edilme süreci devam ediyor.

Halime Afra Aksoy, Safiye Karabacak  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
İsrail, Gazze'nin güneyinde yerlerinden edilen sivilleri ikinci göçe zorluyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Gazze Şeridi'nde süren saldırılar kapsamında, İsrail ordusundan, sivil yerleşim bölgelerini hedef alabileceğine ilişkin tehditlerin ardından Han Yunus'un doğu bölgelerinden çok sayıda Filistinli, zorla batıdaki "El-Mevasi" bölgesine doğru yerinden edildi.

Mean, Cura el-Lut, Eş-Şeyh Nasır, el-Ketibe, Celal Caddesi başta olmak üzere Han Yunus'un pek çok doğu bölgesi ile batıdaki 5. Sokak bölgesi, geçtiğimiz günlerde başlayan ve devam eden, İsrail'in şiddetli bombardımanına maruz kaldı.

Güvenli yer arayışı

Daha önce Gazze kentinden Han Yunus'a yerinden edilen Filistinli Huzeyfe Şebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenli bölge arayışının devam ettiğini, son olarak Cura el-Lut'tan Refah kentine gittiklerini aktardı.

"İsrail ordusundan, bulunduğumuz sivil yerleşim alanının boşaltılması yönünde çağrı aldık" diyen Şebir, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırılarının bir parçası olarak Han Yunus'ta düzinelerce yerleşim alanını tehdit ettiğini ve sakinlerini boşalttığını ifade etti.

Şebir, İsrail ordusunun, Cura el-Lut'ta çok sayıda evi hedef aldığını, bu saldırıların çok sayıda can kaybı ve yaralanmayla sonuçlandığını kaydetti.

Göç eden Filistinliler yaşam için gerekli temel ihtiyaçlardan yoksun

Mevasi bölgesine göç etmek zorunda kalan Filistinli Ahmed El-Ferra ise "İsrail ordusu, cep telefonları aracılığıyla, güvenli olduğu iddia edilen bu bölgeye geçmemizi istedi." dedi.

Ferra, "Bu bölge kumlu bir arazi, yaşam için gerekli temel ihtiyaçların hiçbiri yok, yaşamaya uygun değil, yiyecek ve su bulunmuyor, yerleşime uygun yer de yok." diye konuştu.

Ailesi için güvenilir olması ümidiyle bu bölgede çadır kurduğuna işaret eden Ferra, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği birçok bölgeyi hedef alan İsrail ordusunun, Mesavi bölgesini de hedef almasından korktuğunu söyledi.

"Acil insani ateşkese ihtiyaç var"

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in devam eden bombardımanları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine doğru kitlesel yer değiştirmelerin hızının artacağı konusunda uyarıda bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, X sosyal medya platformunda, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de sivillerin yerinden edilmelerine ilişkin, "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var." paylaşımına yer verdi.

Grandi, kitlesel yerinden edilmelerin önlenememesi halinde, bu sorunu çözmenin imkansız hale geleceğini ve ileride elde edilebilecek barış şansını da tehlikeye atacağını vurguladı.

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