İsrail, Gazze'de El-Ehli Baptist ve Vefa Hastanesi'ne saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde El-Ehli Baptist Hastanesi ile yaşlıların barınma ve bakımı için hizmet veren Vefa Hastanesi'ni bombaladı.
Gazze/Kudüs
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastaneye topçu ateşiyle saldırı düzenledi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail ordusunun 27 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini yakarak, hizmet dışı bırakmasıyla kuzeyde hizmet veren tek sağlık merkezi konumunda kalmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kemal Advan Hastanesine yapılan baskının ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin sistematik olarak çökertilmesi, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan Filistinliler için bir "ölüm cezası" olduğu belirtilerek, bu dehşetin sona ermesi, sağlık hizmetlerinin korunması ve ateşkesin sağlanması çağrısı yapmıştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail, Gazze'de yaşlıların barınma ve bakımı için hizmet veren Vefa Hastanesi'ni bombaladı
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Gazze kenti güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi'ni bombaladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır birkaç kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nde 1980 yılında kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, yaşlıların barınması ve bakımı konusunda tek hastane olarak biliniyor.
İsrail ordusu Kasım 2023'te de söz konusu hastaneyi bombalamış, saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetmiş, bazı doktor ve hastalar da yaralanmıştı.
İsrail ordusu bugün sabah da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesini topçu ateşiyle hedef almıştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusunun Gazze'de saldırılarını genişletmeye hazırlandığı belirtildi
Öte yandan, İsrailli "Walla" sitesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin kısa bir süre önce, Gazze'deki saldırıların artırılması yönünde hazırlık yapılması talimatı verdiği kaydedildi.
Ordu kaynakları, Filistinli gruplar üzerindeki "askeri baskının" arttırılması için Gazze'ye yoğunlaştırılmış hava saldırıları yapılması talimatının verildiğini ifade etti.
Ayrıca İsrail zırhlı ve istihkam birliklerinin de Gazze'ye konuşlandırılacağı aktarıldı.
Ordunun saldırılarını ve askeri varlığını Gazze'nin hangi bölgelerinde yoğunlaştırmayı planladığına ilişkin detay paylaşılmadı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail güçleri, yaklaşık 3 aydır Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine saldırılarını artırarak, sıkı kuşatma uyguluyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda 2 kişi öldü
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin En-Nasr Mahallesi'nde "Muharib" ailesine ait evi hedef aldı.
Saldırıda 2 kişi öldü ve yaralananlar oldu.
Görgü tanıkları, İsrail donanmasına ait hücum botların, Refah kentinin Akdeniz kıyısında yer alan El-Mevasi bölgesini bombaladığını, Han Yunus kentinin sahiline doğru da yoğun ateş açtığını paylaştı.
Han Yunus'un doğusundaki Abesan kasabasında da bir evin bombalandığı ve 1 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in Abesan beldesinde "Eş-Şevvaf" ailesine ait eve saldırısı sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusundaki Ed-Dave bölgesi yakınlarını bombaladı.
Ayrıca El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda konuşlanan İsrail güçleri, Nusayrat kampının kuzey batısına top atışı düzenledi, helikopterlerden aynı bölgeye aralıklı ateş açıldı.
Öte yandan Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.