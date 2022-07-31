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Dünya

İsrail, Filistinliler adına toplanan vergilerden 176 milyon dolar kesintiye gidiyor

İsrail yönetiminin, Filistinliler adına topladığı vergilerde 600 milyon şekel (176 milyon dolar) kesintiye gitme kararı aldığı belirtildi.

Gülşen Topçu   | 31.07.2022
İsrail, Filistinliler adına toplanan vergilerden 176 milyon dolar kesintiye gidiyor Harem-i İbrahim Camisi ve çevresi

Kudüs

Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail Siyasi ve Güvenlik İşleri Kabinesi, sınır kapılarından Filistin adına toplanan vergilerden 176 milyon dolar kesintiye gidilmesini onayladı.

Söz konusu kesintinin, Filistin yönetiminin, geçen yıl İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ve ailelerine aktardığı meblağa tekabül ettiği ifade edildi.

Haberde, İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz'in, "Filistinlilerle güvenlik alanındaki iş birliğinin devam etmesinin İsrail'in yararına olduğunu ve bu nedenle söz konusu adımın akıllıca olmadığını" belirterek kesintinin onaylanmasıyla ilgili yapılan oylamada çekimser kaldığı aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise 176 milyon dolarlık kesintinin yıllık olduğu ve aylara bölüneceği bilgisine yer verildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 6 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "İsrail'in vergilerimize yönelik kesintileri sürdürmesi nedeniyle hükümetimiz mali açıdan zor durumda." demişti.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmı kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

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