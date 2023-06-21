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Dünya

İsrail’den “saldırı” bahanesiyle yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 1000 konut yapma kararı

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimi Eli’de düzenlenen silahlı saldırıyı gerekçe göstererek, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen bu yerleşimde 1000 ek konut yapma kararı aldı.

Mücahit Aydemir  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
İsrail’den “saldırı” bahanesiyle yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 1000 konut yapma kararı

Kudüs

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kentleri arasındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Eli’de düzenlenen silahlı saldırının “terör eylemi” olduğu ileri sürülen açıklamada, “Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dünkü terör saldırısının işlendiği yerin bitişiğindeki Eli'de yaklaşık 1000 yeni yerleşim birimi için planlamanın acilen ilerletilmesi konusunda anlaştılar.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası hukuka aykırı bu kararın, söz konusu silahlı saldırıya “misilleme” olarak alındığına işaret edilerek, "Terörizme cevabımız, onu güçlü bir şekilde vurmak ve ülkemizi inşa etmektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası hukuka göre Filistin toprağı sayılan ancak İsrail işgali altındaki Batı Şeria için “ülkemiz” ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

İsrail saldırıları ve yasa dışı yerleşimleri gerilimi tırmandırıyor

İsrail yönetiminin yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşası kararı, İsrail ordusunun baskın ve saldırılarının son dönemde çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması ve bölgede gerilimi tırmandırmasının ardından geldi.

İsrail ordusu, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin’deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli’de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Ancak İsrail yönetimi, son dönemde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası arenadaki tepkilere rağmen yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarına devam ediyor. Bu kapsamda Netanyahu hükümeti, yakın zamanda, Batı Şeria'da 4 bin yeni yerleşim yeri kurma planladıklarını duyurmuştu.

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