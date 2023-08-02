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Dünya

İsrail’de 54 yedek polis daha “yargı reformuna” karşı gönüllü hizmetlerini dondurdu

İsrail’de 54 yedek polis daha hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine tepki olarak gönüllü hizmetlerini askıya aldı.

Mücahit Aydemir  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
İsrail’de 54 yedek polis daha “yargı reformuna” karşı gönüllü hizmetlerini dondurdu

Kudüs

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin planladığı ve yargının yürütme üzerindeki denetimini sınırlandırmayı amaçlayan yargı düzenlemesine tepkiler dinmiyor.

Ülke çapında 30 haftayı geride bırakan kitlesel protestoların yanı sıra meslek kuruluşlarının grev ilanları ve yedek güvenlik güçlerinin gönüllü hizmetini bırakması gibi protestolara bir yenisi daha eklendi.

İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Gönüllülük hizmetlerini askıya almak için yedek polislerden kendilerine 54 dilekçe geldiğini” kaydetti.

Açıklamada, İsrail Polis Teşkilatı'nda 24 bin 600 gönüllünün hizmet verdiği bilgisi paylaşıldı.

The Times of Israel haber sitesi de yedek polislerin gönüllü hizmetlerini askıya almaları kararının hükümetin yargı düzenlemesine tepki olduğunu kaydetti.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da Teşkilatın yaklaşık 1000 gönüllüyü, yargı düzenlemesine karşı protestolara katıldıkları için kurumdan ihraç etmeyi planladığını aktardı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma, iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması ve yargının bazı yetkilerinin Meclise devredilmesi gibi değişiklikler içeriyor.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmış ve yargı paketi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak en kritik yasa tasarılarından birini geçen hafta başında Meclisten geçirmişti.

Hükümetin yargı düzenlemesine karşı siyasi ve toplumsal muhalefetten tepkiler yükselirken, 30 haftayı geride bırakan kitlesel haftalık gösteriler ülke genelinde devam ediyor.

Yargı protestosu orduya sıçradı

İsrail'de kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor.

Zorunlu askerliğini tamamlayan İsrailliler, gönüllülük esası uyarınca uzmanlıklarına göre her yıl düzenli şekilde askeri talime çağrılıyor ancak savaş pilotları ve diğer elit birlikler yıl içinde daha sık eğitim ve operasyona katılıyor.

Orduda görevli, aralarında savaş pilotlarının da yer aldığı 10 bin kadar yedek asker hükümetin yargı düzenlemesine karşı gönüllü askerlik hizmetinden ayrılacaklarını duyurmuştu.​​​​​​​

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