Dolar
18.54
Euro
19.12
Altın
1,760.92
ETH/USDT
1,288.80
BTC/USDT
17,385.00
BIST 100
4,501.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Orman ve Ekosistem Zirvesi’nde konuşuyor Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini bu pazar Netanyahu'ya verecek

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1 Kasım'daki seçimlerde Meclis'e giren parti gruplarıyla yaptığı istişareleri tamamladı.

Enes Canlı   | 11.11.2022
İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini bu pazar Netanyahu'ya verecek

Kudüs

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, 1 Kasım'daki seçimleri önde bitiren Likud lideri Binyamin Netanyahu'yu bu pazar günü hükümeti kurmakla görevlendireceği açıklandı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, 1 Kasım'daki seçimlerde Meclis'e giren parti gruplarıyla hükümeti kuracak başbakan adayının belirlenmesi için yürüttüğü istişareleri tamamladı.

Herzog'un, 25. Meclis'teki gruplarla yaptığı görüşmenin ardından Likud lideri Binyamin Netanyahu'ya pazar günü hükümeti kurma görevini vereceği duyuruldu.

Meclis'teki 64 milletvekilinin Netanyahu'yu başbakan adayı olarak gösterdiği aktarılan açıklamada, 28 milletvekilinin ise Gelecek Var Partisi Lideri Yair Lapid'in ismini sunduğu paylaşıldı.

Meclis'e giren 28 milletvekilinin ise kimseyi aday göstermediği kaydedildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun sağ blokunda yer alan tüm partilerin Likud liderini aday gösterdiği belirtilirken Yair Lapid'i ise kendi partisi Gelecek Var ve İşçi Partisi'nin önerdiği ifade edildi.

Meclis'teki diğer partilerin ise herhangi bir ismi başbakan adayı olarak sunmadığı kaydedildi.

Yasa gereği Netanyahu'nun hükümeti kurmak için iki hafta uzatılabilecek şekilde 28 gün süresi bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı
Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında karar
Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin davada inşaatta çalışan işçiler belirlenecek

Benzer haberler

İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini bu pazar Netanyahu'ya verecek

İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini bu pazar Netanyahu'ya verecek

Filistin davasının unutulmaz lideri: Yasir Arafat

İsrail hapishanelerinde tutuklu 21 Filistinli gazeteci bulunuyor

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
İsrail Savunma Bakanı Gantz, ülkesinde 'aşırıcılığın yükselişinden rahatsızlık duyduğunu' söyledi

İsrail Savunma Bakanı Gantz, ülkesinde 'aşırıcılığın yükselişinden rahatsızlık duyduğunu' söyledi
Gazze’deki el dokuma atölyesi, ablukaya rağmen nesillerdir faaliyet gösteriyor

Gazze’deki el dokuma atölyesi, ablukaya rağmen nesillerdir faaliyet gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet