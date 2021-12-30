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Dünya

İsrail cezaevlerindeki müebbet hapis mahkumu Filistinli sayısı 547’ye yükseldi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevlerinde müebbet hapse mahkum edilen Filistinli tutuklu sayısının 547’ye çıktığını duyurdu.

Esat Fırat   | 30.12.2021
İsrail cezaevlerindeki müebbet hapis mahkumu Filistinli sayısı 547’ye yükseldi

Kudüs

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, 2019’da bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan ve 2019’dan bu yana tutuklu Filistinli Yusuf Zuhur’un Ofer Askeri Mahkemesinde dün görülen duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Zuhur hakkında ayrıca 15 yıl hapis ile yaklaşık 483 bin dolar para cezası da verildiği vurgulanarak, söz konusu tutuklunun bu ay içerisinde müebbet hapse çarptırılan 3’üncü Filistinli olduğuna dikkat çekildi.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500’ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170’i de çocuklardan oluşuyor.

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