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Dünya

İsrail basınına göre, Netanyahu Al Jazeera'yı kapatmak için baskı yapıyor

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, meclisin Al Jazeera televizyonunu kapatmasına izin verecek bir yasayı onaylaması için baskı yaptığını duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
İsrail basınına göre, Netanyahu Al Jazeera'yı kapatmak için baskı yapıyor

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun yayınlarının İsrail'de durdurulması için baskı yaptığı belirtildi.

Haberde, "Netanyahu, İsrail Meclisindeki koalisyonun başkanı Ofir Katz ile görüştü ve ondan ada yasasının bu akşam mecliste yapılacak ikinci ve üçüncü okumalarda onaylanmasını sağlamasını istedi." ifadesi kullanıldı.

Netanyahu'nun onaylanmasını istediği yasanın, Başbakan'a Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarını durdurma yetkisi verdiği kaydedildi.

Haberde, Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisinden alıntı yapılarak, "Başbakan, Al Jazeera'nın kanuna uygun bir şekilde kapatılması için derhal çalışacaktır." açıklamasına yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirilmiş, karar doğrultusunda, İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtilmişti.

İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onaylamış ve parlamento da aynı gün yapılan ilk okumada yasaya ilk onayı vermişti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de 21 Şubat'ta Al Jazeera'nın yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.

İsrail Meclisi'nin ikinci ve üçüncü okumalarının onaylanması durumunda yasa yürürlüğe girecek.

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