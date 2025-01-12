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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basını: İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına neredeyse varıldı

İsrail basınında, İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda neredeyse tam bir anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.

Said Amori, Safiye Karabacak, Burak Dağ  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
İsrail basını: İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına neredeyse varıldı

Kudüs

Yedioth Ahronoth gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldı.

Hamas, İsrail veya arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve ABD henüz anlaşmaya varıldığını onaylayan resmi bir açıklama yapmadı.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın, Hamas'ın İsrail'in anlaşmanın ikinci aşamasını uygulayacağına dair garantiler istemesinde yattığı ileri sürüldü.

İsrail kaynaklarına daha önce bildirdiğine göre Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmanın ilk aşamasını uygulayıp kendi çıkarlarına yönelik siyasi hedeflere ulaştıktan sonra Gazze'ye yönelik saldırılara devam etmesinden endişe ediyor.

Potansiyel anlaşmanın birinci ve ikinci aşamaları tam olarak henüz açıklanmasa da gazetenin kaynakları, ilk aşamanın insani nedenlerle yaşlı ve hastaların serbest bırakılmasını, ikinci aşamanın ise askeri personelin serbest bırakılmasını içerdiğini ileri sürüyor.

Takas anlaşması görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin ardından ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steven Witkoff'un cumartesi günü İsrail'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile görüştüğü aktarıldı.

Witkoff, Netanyahu'ya yakında bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Habere göre, Trump’ın ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine atayacağını duyurduğu Steven Witkoff, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önündeki asıl engelin "Hamas'ın 20 Ocak’ta Donald Trump yönetiminin göreve başlaması nedeniyle ABD’nin taahhütlerine şüpheyle yaklaşması” olduğuna işaret etti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın adı açıklanmayan yabancı kaynaklara dayandırdığı cuma günkü haberinde, “Tel Aviv’in tüm esirlerin serbest bırakılmasına kadar sürecin devamlılığını sağlamak amacıyla, anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri ilk aşama uygulanırken ilerletmeyi kabul ettiği” belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen esir takası ve ateşkes görüşmeleri, Netanyahu’nun dayattığı yeni koşullar nedeniyle daha önce defalarca kesintiye uğramıştı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor.

İsrailli hükümet yetkilileri, Gazze'nin bazı bölgelerini işgal etme, tampon bölge oluşturma ve Gazze’de yeni yasa dışı yerleşimler kurulması yönünde açıklamalar yaparken, Hamas Gazze’de esir takası ve ateşkes anlaşmasını kabul etmek, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini ve saldırıların tamamen durdurulmasını istiyor.

İsrail’de muhalefet ve esir yakınları ise Başbakan Netanyahu’yu ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasına engel olmakla suçluyor.

Haaretz: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden asker çekme planlarını onayladı

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi üzerine Gazze Şeridi'nden askerlerin hızla çekilmesi için çeşitli planları onayladı.

Ordunun yönetim kademesi, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerinden de dahil Gazze'den asker çekmek için farklı seçenekleri inceledi.

İsrail ordusu, bölgede oluşturduğu çok sayıda altyapı ve mevziye rağmen askerlerini bölgeden "tahliye etme kapasitesine" sahip olduğunu açıklarken, askerlerin Gazze'den hızla çekilmesi de dahil hükümetin yapacağı her türlü anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki heyetin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği açıklanmıştı.

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