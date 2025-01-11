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Dünya

Netanyahu, üst düzey bir İsrail heyetini Doha'daki esir takası müzakerelerine gönderme kararı aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu üst düzey bir heyeti, esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha’ya gönderme kararı aldı.

Burak Dağ  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Netanyahu, üst düzey bir İsrail heyetini Doha'daki esir takası müzakerelerine gönderme kararı aldı

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aralarında Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ın da bulunduğu üst düzey bir heyeti, esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha’ya gönderme kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Doha'da devam eden esir takası müzakereleri için üst düzey güvenlik heyetinin gönderilmesini onayladığı belirtildi.

Açıklamada, "Netanyahu, esir takası anlaşmasıyla ilgili müzakereleri sürdürmek üzere Doha'ya üst düzey bir güvenlik heyeti gönderme talimatı verdi." ifadesine yer verildi.

Esir takası müzakerelerine katılmak üzere Doha'ya gidecek İsrail heyetinde Mossad Direktörü David Barnea, Şabak Direktörü Ronen Bar, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon ve Netanyahu'nun siyasi danışmanı Ofir Falic'in yer aldığı kaydedildi.

İsrail basını, söz konusu kararın, Netanyahu'nun bugün Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri ve ABD'li yetkililerle esir takası müzakerelerine ilişkin yaptığı durum değerlendirmesi toplantısının ardından geldiğini aktardı.

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