Dolar
44.33
Euro
51.00
Altın
4,243.95
ETH/USDT
2,044.10
BTC/USDT
68,172.00
BIST 100
12,682.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'ya af çıkarması için baskı yaptığı Herzog'u "acınası" olmakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu henüz affetmediği için "zayıf ve acınası" olmakla suçladığı aktarıldı.

Burak Dağ  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Tel Aviv

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Herzog'un Netanyahu'ya af çıkartmayı kabul ettiğini ancak "asla yapmadığını" söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affı için kamuoyu önünde Herzog'u hedef almayı sürdüren Trump, "Bunu yapmadığı için zayıf ve acınası bir adam. O bir lider değil. Bibi'nin saçmalıklarla değil, savaşla ilgilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Herzog'un kendisine defalarca Netanyahu'yu affedeceğini söylediğini dile getiren Trump, "Bana yalan söyledi." dedi.

Trump'tan Herzog'a af baskısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affı için ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı baskıyı "egemenliklerine bariz saldırı" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Trump, 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Herzog'a seslenerek, "Cumhurbaşkanı (Herzog) bugün (İsrail Başbakanı) Bibi'ye (Binyamin Netanyahu) af vermeli. Bibi'nin aklında İran'la savaşmaktan başka bir şey olmasını istemiyorum." demişti.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının "cadı avı" olduğunu savunan Trump, "Onun lanet olası bir mahkeme sürecine değil, savaşa odaklanmasını istiyorum. Bibi'nin üzerindeki tek baskının İran'la savaş olmasını istiyorum." yorumunu yapmıştı.

Netanyahu, affını talep etmişti

Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet