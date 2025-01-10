Dolar
35.42
Euro
36.31
Altın
2,690.05
ETH/USDT
3,272.60
BTC/USDT
94,852.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasındaki Anadolu Efes maçı sonrası Basketbol Gelişim Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail, Gazze'ye yardım operasyonlarının bir kısmını yine engelledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, daha önce koordinasyonu yapılan Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarının bir kısmını yine engellediğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
BM: İsrail, Gazze'ye yardım operasyonlarının bir kısmını yine engelledi Fotoğraf: Ahmed Zaqout/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, İsrail'in, bugün daha önce Gazze için koordinasyonu yapılmış 21 yardım operasyonundan sadece 10'una geçit verdiğini kaydetti.

Dujarric, diğer operasyonların engellendiğini belirterek, "İsrailli yetkililer, BM'nin Gazze'ye yönelik yardım çabalarını engellemeye devam ediyor." dedi.

UNOCHA'nın aynı zamanda azalan yakıt tedarikinden de derin endişe duyduğunu ifade eden Dujarric, yakıt kıtlığı nedeniyle telekomünikasyon hizmetlerinin askıya alınmak zorunda kalacağına işaret etti.

2025'in ilk haftasında işgal altındaki topraklarda "şiddet dolu bir tablo" ortaya çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum hakkında da bilgi veren Dujarric, 2025'in ilk haftasında "şiddet dolu bir tablo" ortaya çıktığını söyledi.

Dujarric, İsrail güçlerinin buralarda aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 3 Filistinliyi öldürdüğünü, 38 kişiyi ise yaraladığını bildirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Batı Şeria'da 18 kişiyi yaraladığını kaydeden Dujarric, yıkımlar nedeniyle 50 Filistinlinin yerinden edildiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geçici Maslahatgüzar Köroğlu ile Bakan Yardımcısı Bulut, Halep'teki Başkonsolosluk binasını inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak İdareciler Günü paylaşımı
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi TBMM'de
Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin davada ara karar açıklandı

Benzer haberler

BM: İsrail, Gazze'ye yardım operasyonlarının bir kısmını yine engelledi

BM: İsrail, Gazze'ye yardım operasyonlarının bir kısmını yine engelledi

UNICEF'den 2025'te Sudan'da 3,2 milyon çocuğun akut kötü beslenmeye maruz kalacağı uyarısı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldeden 5 kişinin daha cesedi çıkarıldı

İngiliz polisi Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını yasakladı

İngiliz polisi Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını yasakladı
İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bölgede 15 kilometrelik bir "kontrol bölgesi" kurmayı planladığı öne sürüldü

İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bölgede 15 kilometrelik bir "kontrol bölgesi" kurmayı planladığı öne sürüldü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet