BM: İsrail, Gazze'ye yardım operasyonlarının bir kısmını yine engelledi
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, daha önce koordinasyonu yapılan Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarının bir kısmını yine engellediğini bildirdi.
New York
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, İsrail'in, bugün daha önce Gazze için koordinasyonu yapılmış 21 yardım operasyonundan sadece 10'una geçit verdiğini kaydetti.
Dujarric, diğer operasyonların engellendiğini belirterek, "İsrailli yetkililer, BM'nin Gazze'ye yönelik yardım çabalarını engellemeye devam ediyor." dedi.
UNOCHA'nın aynı zamanda azalan yakıt tedarikinden de derin endişe duyduğunu ifade eden Dujarric, yakıt kıtlığı nedeniyle telekomünikasyon hizmetlerinin askıya alınmak zorunda kalacağına işaret etti.
2025'in ilk haftasında işgal altındaki topraklarda "şiddet dolu bir tablo" ortaya çıktı
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum hakkında da bilgi veren Dujarric, 2025'in ilk haftasında "şiddet dolu bir tablo" ortaya çıktığını söyledi.
Dujarric, İsrail güçlerinin buralarda aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 3 Filistinliyi öldürdüğünü, 38 kişiyi ise yaraladığını bildirdi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Batı Şeria'da 18 kişiyi yaraladığını kaydeden Dujarric, yıkımlar nedeniyle 50 Filistinlinin yerinden edildiğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.