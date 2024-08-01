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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basını bazı Amerikan ve İngiliz hava yolu şirketlerinin İsrail seferlerini iptal ettiğini yazdı

İsrail basınında, büyüyen güvenlik krizi sebebiyle bazı Amerikan ve İngiliz hava yolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarını iptal ettiği belirtildi.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
İsrail basını bazı Amerikan ve İngiliz hava yolu şirketlerinin İsrail seferlerini iptal ettiğini yazdı Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs

İsrail ordu radyosuna göre, ABD hava yolu şirketleri Delta ve United ile British Havayolları, İsrail'e uçuşlarını iptal etti.

İsrail'in salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ün ölmesi sonrası sefer iptallerinin gerçekleştiği belirtildi.

Delta Havayolları 2 Ağustos'a, New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları ise 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.

Haaretz gazetesi, British Airways'ın ülkeye perşembe günkü uçuşlarını iptal ettiğini yazdı.

Times of İsrail haber sitesi, söz konusu iptallerin on binlerce İsraillinin ABD'de mahsur kalmasına neden olacağını belirterek, "dünyanın ikinci ve üçüncü büyük hava yolu şirketleri" United ve Delta tarafından yapılan uçuş iptallerinin, diğer hava yolu firmalarında da bir iptal dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Pazartesi günü Avusturya ve Lufthansa da İsrail'in Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na uçuşlarını geçici olarak iptal ettiğini duyurmuştu.

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