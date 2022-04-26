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Dünya

İsrail Başbakanı'na içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi

İsrail Başbakan Naftali Bennett, "Siyasi çekişme ne kadar derinleşse de şiddet, zorbalık ve ölüm tehdidi düzeyine çıkmamalıdır." dedi.

Mahmut Geldi   | 26.04.2022
İsrail Başbakanı'na içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi

Kudüs

İsrail emniyet makamları, Başbakan Naftali Bennett'in evine gönderilen içinde mermi kovanının bulunduğu tehdit mektubuyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Bennett'in Raanana kentindeki evine içinde mermi kovanı bulunan bir tehdit mektubu gönderildi.

İsrail polisi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), söz konusu mektubun kaynağına ulaşmak için soruşturma başlattı.

İbranice yayın yapan "Walla News" haber sitesi de olayın ardından Bennett ailesine yönelik koruma ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

"Siyasi çekişmeler ölüm tehdidi düzeyine çıkmamalı"

İsrail Başbakanı Bennett, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi çekişme ne kadar derinleşse de şiddet, zorbalık ve ölüm tehdidi düzeyine çıkmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bu tür zorbalık ve tehditlerin olmaması için hem liderler hem de vatandaşlar olarak İsrail'de her adımı atmaya muhtaç olduklarına işaret eden Bennett, şunları kaydetti:

"Ben siyaset adamı ve Başbakan olmanın yanı sıra hem kocayım hem de babayım. Dolayısıyla eşimi ve çocuklarımı da korumalıyım. Bizim, siyasi söylemlerin ateşini düşürmemiz lazım. Siyasi kesimdeki herkesi ve özellikle de sosyal medya araçlarını aktif olarak kullananları sükûnet ve uzlaşıya davet ediyorum. Bizim bir tek evimiz var, onu yakmamalıyız."

İsrail polisi, daha önce de Başbakan Bennett'i tehdit ettikleri gerekçesiyle bazı vatandaşlar hakkında işlem yapmıştı.

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