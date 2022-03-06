İsrail Başbakanı, Ukrayna konusunda taraflar arasında diyaloğa yardımcı olmak istiyor
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya-Ukrayna savaşını ele almak üzere dün Moskova ve Berlin'e yaptığı ziyaretlerle "taraflar arasında diyaloğa yardımcı olmayı" amaçladığını söyledi.
Kudüs
Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya ve Almanya'daki temasları ve Ukrayna Yahudilerinin İsrail'e göçünün teşvikine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail Başbakanı, dünkü Moskova ve Berlin ziyaretlerine ilişkin, "Oraya tüm taraflar arasında diyaloğa yardımcı olmak için gittim." ifadelerini kullandı.
"Hepinizin bildiği gibi sahadaki durum iyi değil. İnsani acılar büyük ve çok daha büyüme olasılığı var. Ayrıca eve dönmesi gereken İsrailliler ve yardıma ihtiyacı olan sıkıntı içindeki Yahudi toplulukları da var." diyen Bennett, "Doğal olarak, daha fazla ayrıntıya giremem. Gerektiğinde yardımcı olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Ukrayna Yahudilerinin İsrail'e göçünü teşvik
Bennett ayrıca Ukraynalı Yahudilerin İsrail'e göçünü teşvik eden açıklamalarını da yineledi.
Ukrayna'daki durumun bir sonucu olarak "önemli bir göç dalgasına hazır olduklarını" ve çeşitli sayıda göçmeni absorbe edecek senaryolar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bennett, "Bu, İsrail devleti için zorlu bir durum. Ancak geçmişte, tekrar tekrar karşılaştığımız bir zorlu durum." dedi.
Bennett, Ukrayna Yahudilerini "İsrail'de bir evin beklediğini" söyleyerek, şöyle devam etti:
"Dünyanın çalkantılarla karşı karşıya olduğu ve Yahudilerin bulundukları yerde artık güvende olmadığı böyle anlarda; nerede olurlarsa olsunlar Yahudiler için bir yuva bulunmasının ne kadar önemli olduğunu, İsrail devletine sahip olmamızın ne kadar önemli olduğunu herkese hatırlatıyoruz."
İran ile nükleer müzakereler
Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile yürütülen nükleer müzakerelere de değinen Bennett, İran ile varılacak bir anlaşmanın ülkesini bağlamayacağı ifade etti.
Bennett "Anlaşmayla ilgili pozisyonumuz iyi biliniyor. Anlaşmanın dezavantajları, avantajlarından çok daha ağır basıyor. Her halükarda, bu anlaşma İsrail devleti için hiçbir şekilde bağlayıcı değil." diye konuştu.
İsrail Başbakanı'nın Ukrayna diplomasisi
İsrail Başbakanı Bennett, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ara buluculuk çalışmaları için dün sürpriz bir ziyaretle Moskova ve Berlin turuna çıkmıştı.
Bennett, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, sonrasında da Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmüştü.
İsrail Başbakanı Bennett'in Scholz ile görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.
Bennett, temasları kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de 24 saat içinde 3 kez telefonda konuştu.
İsrailli siyasi bir kaynak, Bennett'in ABD, Almanya, Fransa ile koordinasyon halinde olduğu, Ukrayna ile diyaloğunun devam ettiği bilgisini paylaşmıştı.