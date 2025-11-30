Dolar
42.51
Euro
49.31
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,022.60
BTC/USDT
91,106.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebi Tel Aviv'de protesto edildi

Tel Aviv'de onlarca İsrailli, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebini kabul etmemesi için gösteri düzenledi.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebi Tel Aviv'de protesto edildi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Herzog'un evinin önünde toplanan İsrailliler, Netanyahu'nun, yolsuzluk davaları için af talebinde bulunmasını protesto etti.

Naama Lazimi gibi muhalif vekillerin de katıldığı gösterinin ana teması "af = muz cumhuriyeti" oldu. Göstericiler, Netanyahu'nun affedilme olasılığına atfen üzerinde "Af" yazılı bir pankart bulunan muz yığınının arkasında sıraya girdi.

Göstericiler ayrıca, Netanyahu'yu siyasi krizden sorumlu tutan pankartlar açtı ve başbakanı kastederek "Lider sensin, suçlu sensin" gibi sloganlar attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göstericilerden biri turuncu renkli hapishane tulumu giyerek ve Netanyahu maskesi takarak başbakanı bir diğeri de Herzog maskesi takarak cumhurbaşkanını canlandırdı. Maskeli bu kişiler muz yiyerek "muz cumhuriyetine" gönderme yaptı.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanına 14 sayfadan oluşan af talebinde bulunmuştu. Herzog'un, Netanyahu'dan gelen talebi "sorumlu ve ciddi bir şekilde" değerlendireceği kaydedilmişti.

Netanyahu'nun, Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından İsrail siyaseti ikiye bölünmüştü. İktidara yakın isimler Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken, muhalif siyasetçiler Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk vefat etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum nedeniyle 4 sera hasar gördü
Başkentte pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı
TÜRGEV, Helal Expo 2025’te gençlerin helal değerlere uygun üretimlerini tanıttı
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

Benzer haberler

İsrailli emekli Tümgeneral Brik: Ordu tarihinin en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya

İsrailli emekli Tümgeneral Brik: Ordu tarihinin en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebi Tel Aviv'de protesto edildi

Filistin Başbakanı Mustafa’dan Danimarka’ya Filistin Devleti’ni tanıma çağrısı

Akdeniz için Birlik Asamblesi toplantısında Gazze vurgusu: Barış olmadan ekonomik işbirliği mümkün olmaz

Akdeniz için Birlik Asamblesi toplantısında Gazze vurgusu: Barış olmadan ekonomik işbirliği mümkün olmaz
İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Herzog'dan yolsuzluk davalarından af talebinde bulundu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Herzog'dan yolsuzluk davalarından af talebinde bulundu
Ateşkesin ilk 50 gününde İsrail'in saldırılarında 357 Filistinli hayatını kaybetti

Ateşkesin ilk 50 gününde İsrail'in saldırılarında 357 Filistinli hayatını kaybetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet