Dolar
36.61
Euro
39.84
Altın
2,979.99
ETH/USDT
1,827.40
BTC/USDT
80,165.00
BIST 100
10,727.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüştü. - VTR -
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çıkmayacaklarını söyledi

Netanyahu, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığını öne sürdü.

Faruk Hanedar  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çıkmayacaklarını söyledi Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada işgali sürdüreceklerini ve buralardan çıkmayacaklarını söyledi.

Netanyahu, X hesabından, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki varlığına ve Suriye'ye düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bir görüntülü açıklama yayınladı.

İsrail'in kendisine saldıran ya da saldırmayı planlayan herkesi hedef alacağını ileri süren Netanyahu, bunun hem Suriye hem de Lübnan için geçerli olduğunu savundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 5 noktadaki işgalini sürdüreceğini ve buralardan çekilmeyeceğini söylerken bugün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında Filistin İslami Cihad Hareketi'nin bir merkezinin hedef alındığını ileri sürdü.

İsrail, Lübnan'daki 5 noktada işgalini sürdürmesini "Lübnan ordusunun ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği" iddiasına dayandırıyor.

İsrail ordusu, Şam'ı hedef almıştı

İsrail'e ait savaş uçakları, öğle saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda 8 kişi yaralanmış, İsrail basını Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığını kaydetmişti.

İsrail ordusu, pazartesi günü de Suriye'nin güneyindeki farklı noktalara onlarca hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada işgalini sürdürüyor

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusu, 18 Şubat'ta 11 bölgeden çekilirken buralara Lübnan askerleri konuşlanmıştı. Fakat İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnanlı yetkililer ise ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi
Bakan Yerlikaya: Milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor
İki şehir aynı sofrada buluştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, BMGK'de tüm ülkelerin sözünün geçmesi gerektiğini belirtti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ermenistan ve Türkiye'nin diplomatik temsilcileri sürekli doğrudan temas halindeler

Benzer haberler

Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi

Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çıkmayacaklarını söyledi

İsrailli subay, Gazze'de Filistinlilerin sıklıkla "canlı kalkan" olarak kullanıldığını söyledi

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında sözlü sunum yapacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında sözlü sunum yapacak
İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM raporuna tepki gösterdi

İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM raporuna tepki gösterdi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa bildirgesini imzaladı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa bildirgesini imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet