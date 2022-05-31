Dolar
16.39
Euro
17.52
Altın
1,849.68
ETH/USDT
1,970.40
BTC/USDT
31,665.00
BIST 100
2,543.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ‘’3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’’ tanıtım etkinliğinde konuşuyor
logo
Dünya

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda 'dünyaya yalan söylediğini' savundu

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın, nükleer enerji programı konusunda "dünyaya yalan söylediğini" ileri sürdü.

Mücahit Aydemir   | 31.05.2022
İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda 'dünyaya yalan söylediğini' savundu

Kudüs

Bennett, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İsrail'i kastederek, "Maalesef, Siyonistler çok fazla yalanlar yayıyorlar." ifadelerine karşı görüntülü bir mesaj yayınlayarak iddialara cevap verdi.

Mesajında ellerinde bazı kağıtlar tutarak konuşan Bennett, "Yalanlar mı yayıyoruz? Hadi ama, işte burada yalanlarınızın kanıtını ellerimde tutuyorum." dedi.

Bennett, "Görüyorsunuz, İran, Atom Ajansı'na (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ait gizli belgeleri çaldıktan sonra, bu bilgileri Atom Ajansı'nın nelere ulaşmayı umduğunu öğrenmek için kullandı. Daha sonra uydurma hikayeler ürettiler ve nükleer incelemelerden paçayı kurtarmak için kanıtları sakladılar." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, elindeki kağıtları işaret ederek, "Peki bunu nasıl biliyoruz? Çünkü birkaç yıl önce İran'ın aldatmacalı planına el koyduk. Ve tam burada, benim ellerimde." diye konuştu.

Bennett, şöyle devam etti:

"İşte İran İstihbarat Bakanlığı'nın mührü ile işaretlenmiş Farsça dilinde yüzlerce sayfa. Belgelerde üst düzey İranlı yetkililerin el yazısıyla yazılmış bazı notlar bile var. Bunun gibi, dönemin savunma bakanı tarafından Fahrizade'ye yazılmış. Şöyle yazıyor: 'Er ya da geç (Atom Ajansı'na atıfta bulunarak) bize soracaklar ve onlar için kapsamlı bir hikaye uydurmamız gerekecek.'

Görüyorsunuz, uydurma bir hikayeden bahsediyor. İşte o uydurma hikaye burada. İran dünyaya yalan söyledi, İran şu anda da dünyaya yine yalan söylüyor ve dünya İran'ın hesap vermeden kaçamayacağından emin olmalı."

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 26 Mayıs'ta WEF kapsamında kendisine, İran'ın UAEA'ye (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ait belgeleri ele geçirdiği iddialarına yönelik sorulan bir soruya verdiği yanıtta, "Maalesef, Siyonistler çok fazla yalanlar yayıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 4 bin 733'e çıktı
Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı

Benzer haberler

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda 'dünyaya yalan söylediğini' savundu

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda 'dünyaya yalan söylediğini' savundu

Mavi Marmara saldırısının üzerinden 12 yıl geçti

Rusya’nın Suriye’den çekilmesinin olası uluslararası etkileri

Filistinli gazeteciler, meslektaşlarına yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasını istiyor

Filistinli gazeteciler, meslektaşlarına yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasını istiyor
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı
Kudüs'te gerginliğin odağı: Fanatik Yahudilerin "bayrak yürüyüşü"

Kudüs'te gerginliğin odağı: Fanatik Yahudilerin "bayrak yürüyüşü"