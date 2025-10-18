Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Kassam Tugayları, Gazze'deki 2 İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, enkazdan çıkarılan 2 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

Faruk Hanedar  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Kassam Tugayları, Gazze'deki 2 İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesetlerin bulunduğu tabutları teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın cesetleri İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrailli esirlerin cesetlerinin İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 16 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Hamas, daha önce 11 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 11 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını iddia etmişti. Böylece 28 ölü esirden 18'i Gazze Şeridi'nde kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 135 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

