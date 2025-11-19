İsrail bağlantılarından şüphelenilen STK'nın gizli uçuşla Gazze'den çıkarttığı Filistinli, AA'ya konuştu
İsrail bağlantıları sorgulanan "Mecd" isimli sivil toplum kuruluşu (STK) aracılığıyla Gazze'den çıkartılan Filistinli, yolculuğun nasıl organize edildiğini, İsrail içinden nasıl geçtiklerini ve tüm yaşadıklarını AA'ya anlattı.
Kudüs
Pasaportuna damga vurulmamış 153 Filistinlinin Johannesburg'taki havalimanına 13 Kasım'da ulaşması ve Güney Afrika makamlarının bunu fark etmesi, gözleri İsrail'in Gazze'den Filistinlileri sürgün etmek için paravan olarak kullandığından şüphelenilen "Mecd" isimli STK'ya çevirdi.
- Gazze'den Filistinlilerin sürgününü organize eden STK'nın İsrail bağlantıları sorgulanıyor
- Güney Afrika, 153 Filistinlinin ülkeye getiriliş sürecini soruşturuyor
- İsrail basını: Ordu kaynakları 150’den fazla Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti
AA, "Mecd"in Gazze'den 28 Ekim'de benzer bir uçuşla Güney Afrika'ya götürdüğü Filistinliye ulaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kimliğini gizlemek için Beşir adını kullanan Filistinli, "Mecd" isimli STK'ya ABD merkezli Facebook sosyal medya platformu üzerinden verilen reklam aracılığıyla ulaştığını, telefon numarasını aradığında Gazze'nin Nuseyrat bölgesinden "Muayyed" isminde bir genç ile karşılaştığını, bu gencin Mecd aracılığıyla Endonezya'ya gönderildiğini ve artık onlar için çalıştığını anlattı.
Gazze'den Endonezya'ya gitmek için kişi başı 1400 dolar ücret talep ettiklerini aktaran Beşir, "Tek param 6 bin dolardı, parayı ödedim çünkü Gazze'de hayat çok zordu." dedi.
Beşir, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırıları başlamadan önce Refah'ta yaşadığına işaret ederek, "Evimi, mobilyamı, arabamı, sahip olduğum her şeyi kaybettim. Evimi dört yatak, iki tabakla terk etmek zorunda kaldım." diye konuştu.
Parayı başka bir Filistinlinin hesabına gönderdikten sonra hazırlık yapmak üzere talimat beklediğini kaydeden Beşir, aldığı ilk mesajın yerel saatle 10.00'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a gitmesi talimatı olduğunu belirtti.
Tüm talimatların ABD merkezli WhatsApp mesajlaşma platformu üzerinden gönderildiğini söyleyen Beşir, daha sonra saat 03.00'te Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası yakınlarındaki bir noktaya gelmesi yönünde bilgi aldığını aktardı.
Beşir, burada kendilerini bekleyen otobüsleri gördüğünü ve 2 numaralı otobüse binerek İsrail'in kontrolündeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na doğru yola çıktıklarını ifade etti.
Yolculuk İsrail'in denetiminde
Sınıra vardığında Mecd'den veya İsrail ordusundan herhangi bir kimsenin olmadığını aktaran Beşir, "(İsrail) Orduyu göremiyorsun ama her şeyi onlar kontrol ediyor." şeklinde konuştu.
Gazze merkezli sınır işletmesi yapan "Şaheybar" isimli şirketin çalışanlarının herkesi tek tek aramadan geçirdiğini anlatan Beşir, "Kırmızı ışık yanıyor bekliyorsun, yeşil ışık yanıyor aramaya giriyorsun. Ayakkabılarımızı, ceketimizi çıkardık. Yanımıza hiçbir şey almaya müsaade etmediler; ilaçlarımız, cep telefonlarımız, değerli eşyalarımız sadece bunları alabildik." dedi.
Beşir, burada her yolcunun koluna bileklik takıldığını ve bunların çıkarılmaması konusunda kendilerine sıkı sıkıya tembihte bulunulduğunu dile getirdi
İsrail'in güneyinde yer alan Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'na otobüslerle yola çıktıklarını belirten Beşir, araçlardan indikten sonra herkesin talimat doğrultusunda kolundaki bileklikleri havaya kaldırıp buradaki görevlilere gösterdikten sonra terminale girdiğini söyledi.
Beşir, havalimanındaki İsrailli görevlilerin pasaportlarını cihazdan geçirdiklerini ama damga vurmadıklarını kaydetti.
Gideceklerini düşündükleri yer Endonezya, vardıkları yer ise Güney Afrika
Gazze'den ayrılırken Mecd tarafından Endonezya'ya gideceklerinin söylendiğini belirten Beşir, daha sonradan öğrendiklerine göre Filistin yönetiminin Endonezya'ya seyahat izinlerini durdurduğu bu nedenle kendilerine haber verilmeden Güney Afrika'ya doğru yola çıktıklarını ifade etti.
Ramon Havalimanı'ndan önce Kenya'nın başkenti Nayrobi'ye oradan da başka uçakla Güney Afrika'nın Johannesburg kentine doğru yola çıktıklarını aktaran Beşir, kendilerinin Güney Afrika'ya sorunsuz girdiğini, Mecd'in bir hafta boyunca kalacakları oteli de kendilerine WhatsApp aracılığıyla gönderdiğini kaydetti.
Kızının da daha sonra yine aynı şekilde Mecd'e başvurduğunun ancak 2 bin dolar ücret ödediğinin altını çizen Beşir, 13 Kasım'da kızının da içinde yer aldığı Gazze'den 153 Filistinlinin yolculuğu sırasında çok daha büyük zorluklar yaşadığını, Johannesburg'a vardıktan sonra ülkeye alınmadıklarını ve 15 saat uçakta bekletildiklerini anlattı.
Gazze'den ayrılmak bir hayatta kalma mücadelesi
Gazze'den şüpheli şekilde çıkartıldığı yolculuğu "bir hayatta kalma gerekliliği" olarak niteleyen Beşir, şunları söyledi:
"Biz çıkarken geri dönmeyeceğimizi taahhüt eden herhangi bir kağıt imzalamadık. Eğer ki biri beni arayıp 'Gazze'den çıkmak ister misin?' diye sorsa 'evet' derdim. Gazze'deki insanlar 'beni bu sıkıntıdan, soykırımdan kurtar' diyor."
İsrail ordusunun tüm Gazze'yi büyük bir enkaza çevirdiğinin altını çizen Beşir, Gazze yeniden inşa edildiğinde yine vatanına dönmek istediğini vurguladı.
"Mecd" isimli STK'nın İsrail bağlantıları mercek altında
Filistinlilerin Gazze'den çıkışını organize eden sivil toplum kuruluşu kendini "Mecd" olarak tanıtıyor ve internet sitesine göre 2010'da Almanya'da kurulduğu savunuluyor. Mecd'in internet sitesi ise Şubat 2025'te kullanıma açılmış ve sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım bulunmuyor.
Mecd, adresini işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah bölgesi olarak gösteriyor ancak burada herhangi bir ofisi bulunmuyor. İnternet sitesindeki telefon numaraları ise yanıt vermiyor. İsrail'de veya Almanya'da Mecd isminde kayıtlı bir STK da görünmüyor.
İnternet sayfasında, Estonya'da kayıtlı "Talent Globus" isimli şirketin logosu yer alırken "Gazze Şeridi'nden gönüllü göç koşulları" başlıklı sayfada, göç için organizasyonun bu şirket tarafından yapıldığı belirtiliyor.
İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, şirket hakkında paylaşılan bilgiler de gerçeği yansıtmıyor.
Estonya ticaret sicil kayıtları, şirketin bir yıl önce İsrail-Estonya çifte vatandaşı Tomer Janar Lind tarafından kurulduğunu gösteriyor. İngiltere ticaret sicil kayıtlarına göre de Lind isimli şahıs, İngiltere'de son 10 yılda 4 farklı şirket kurdu ve bunlardan 3'ü faaliyetlerini sonlandırdı.
Lind'e Londra numarası üzerinden ulaşan Haaretz, şahsın Gazze'den ayrılmaların düzenlenmesindeki rolünü inkar etmediğini, fakat organizasyonun arkasında kimin bulunduğuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındığını aktardı.
Aynı şekilde Haaretz, İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki Gönüllü Göç Bürosu'nun Mecd isimli STK için İsrail ordusuna referans olduğunu vurguladı.
İsrail'den Güney Afrika'ya uzanan yolculuk
İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan, Kenya aktarmalı uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletilmişti.
Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA), Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın talimatıyla Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda ülkeye girişine müsaade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.