Euro
8.99
Dolar
7.41
BIST 100
1,474.53
Altın
1,762.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerlerinden Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı nedeniyle El-Halil’de düzenlenen yürüyüşe müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı münasebetiyle yürüyüş yapan Filistinlilere müdahale etti.

Esat Fırat   | 26.02.2021
İsrail askerlerinden Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı nedeniyle El-Halil’de düzenlenen yürüyüşe müdahale

Kudüs

Filistinliler, Fetih Hareketi'nin çağrısı üzerine Harem-i İbrahim’in de içinde bulunduğu El-Halil’in Eski Şehir bölgesinde bir araya geldi.

İsrail askerlerinden Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı nedeniyle El-Halil’de düzenlenen yürüyüşe müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı münasebetiyle yürüyüş yapan Filistinlilere müdahale etti. Filistinliler, Harem-i İbrahim’in de içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yürüyüş düzenledi. ( Mamoun Wazwaz - Anadolu Ajansı )

İsrail askerleri, katliamın 27. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşü dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. İlk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre onlarca kişi gazdan etkilendi.

Yürüyüşe katılan Filistin Ulusal Girişim Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada İsrail’in genelde Filistin’in tamamına, özelde ise El-Halil’e yönelik gerçekleştirdiği ihlalleri kınamak için toplandık." dedi.

Bergusi ayrıca, "Harem-i İbrahim’de 27 yıl önce gerçekleştirilen katliamı asla unutmayacağız. İşgal devletinin işlediği suçlar, zaman aşımına uğrayamaz." ifadelerini kullandı.

Fanatik Yahudi yerleşimci Baruch Goldstein’ın, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nde 25 Şubat 1994’te sabah namazı kılan Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Tarihe "Harem-i İbrahim Katliamı" olarak geçen saldırıdan sonra cami kapatılmış, yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini tavsiye etti
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verilecek
Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bini geçti
Sri Lanka, Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunu kaldırdı
İsrail'de nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı aşılandı

Benzer haberler

İsrail askerlerinden Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı nedeniyle El-Halil’de düzenlenen yürüyüşe müdahale

İsrail askerlerinden Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı nedeniyle El-Halil’de düzenlenen yürüyüşe müdahale

Filistin İsrail'in İslami kutsallara yönelik ihlallerini kınadı

İsrail'in Kovid-19 aşısı karşılığında ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs'te açması için baskı yaptığı öne sürüldü

Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü
Filistinliler koronavirüs karantinasından sonraki ilk cumada Mescid-i Aksa’ya akın etti

Filistinliler koronavirüs karantinasından sonraki ilk cumada Mescid-i Aksa’ya akın etti