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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi, Gazze'yle dayanışma için Kudüs'teki bayram kutlamalarını iptal etti

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Palmiye Pazarı, Kutsal Cuma ve Paskalya kutlamalarının iptal edildiğini ve yalnızca dini ritüellerle yetinileceğini duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mehmet Nuri Uçar  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi, Gazze'yle dayanışma için Kudüs'teki bayram kutlamalarını iptal etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Kiliseden, bu yılki kutlamalara ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze'de devam eden savaş nedeniyle Kutsal toprakların tanık olduğu mevcut koşullar ışığında, bu yılki kutlamaların Kudüs'te yüzyıllardır uygulanan statüko düzenlemeleriyle sınırlı olacağını duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Diğer bölgelerde olduğu gibi kiliselerin kapılarında da dini ritüeller dışında herhangi bir tören yapılmadan kutsal ışık dağıtılacağı belirtilen açıklamada, "Mevcut durum ve Kutsal Topraklarda hüküm süren derin üzüntü, savaş mağdurlarının acılarını paylaşmanın ve duaya yeterli vakit ayırmanın önemini ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin'den ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce Hristiyan, her yıl işgal altındaki Doğu Kudüs'te Palmiye Pazarı Bayramı olarak bilinen Hazreti İsa'nın Kudüs'e girişini kutluyor.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" şeklinde de isimlendirilen Kutsal Cumartesi, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı'nın öncesinde kutlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 12 Filistinli öldürüldü, 76 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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