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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM ve insani yardım ortakları, Refah'a operasyona karşı uyarılarını yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım ortakları, İsrail'in Refah'a kara saldırısının siviller ve yardım operasyonları üzerinde korkunç etkisi olacağı konusunda uyarılarını tekrarladı.

Şerife Çetin  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
BM ve insani yardım ortakları, Refah'a operasyona karşı uyarılarını yineledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Refah'ın insani yardım operasyonları için temel merkez olduğunu, onlarca insani yardım örgütünün hayat kurtarıcı malzemelerinin burada bulunduğunu dile getirdi.

Dujarric, "Refah bizim gıda, su, sağlık, hijyen ve kritik destek sağlamamız için kilit öneme sahip." dedi.

BM ve insani yardım ortaklarının, İsrail'in Refah'a kara saldırısının siviller ve yardım operasyonları üzerinde korkunç etkisi olacağı konusunda uyarılarını yinelediğini belirten Dujarric, yüz binlerce sivilin bomba, kıtlık ve hastalıktan kaçmak için buraya sığındığına dikkati çekti.

Dujarric, Refah'a saldırı hakkında İsrail'in kendilerine bilgi verip vermediğine dair soruya, "Askeri operasyonlar hakkında bilgiye sahip değiliz." cevabını verdi.

Sivillerin Refah'tan ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili olarak da Dujarric, buna ilişkin net bir rakama sahip olmadıklarını ancak büyük bir insani hareket gözlemlemediklerini söyledi.

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