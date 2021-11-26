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Dünya

İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından ekim ayında öldürülen ve naaşı alıkonulan 14 yaşındaki Filistinli Emced Ebu Sultan'ın cenazesi törenle toprağa verildi.

Mehmet Nuri Uçar   | 26.11.2021
İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

Ramallah

Filistinli çocuğun naaşı işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentindeki Beyt Cala Devlet Hastanesinden alınarak Mehd Meydanı’nda bulunan Hazreti Ömer Camisi’ne getirildi. Cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Cenaze namazının ardından Ebu Sultan'ın naaşı tekbir ve sloganlar eşliğinde El-Ubeyyat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ebu Sultan 14 Ekim'de İsrail'in Beytullahim'in batısındaki Beyt Cala kasabası arazisine yerleştirdiği ayrım duvarının yakınlarında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmüştü.

İsrail, olayın ardından alıkoyduğu naaşı 20 Kasım'da teslim etmiş, cesede ailenin isteği üzerine otopsi yapılmıştı.

Filistinli çocuğun babası Usame Ebu Sultan, otopsi sonucunun bir hafta içinde çıkmasını beklediklerini söyledi.

Filistinli baba, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, hiçbir tehdit oluşturmayan evladını yakın mesafeden öldürme kastıyla hedef aldığını ifade etmişti.

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