Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,034.40
BTC/USDT
91,287.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Başbakanı Mustafa’dan Danimarka’ya Filistin Devleti’ni tanıma çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Danimarka’yı "bölgede barışa doğru bir adım" olarak Filistin Devleti’ni tanımaya çağırdı.

Aysar Alais, Esat Fırat  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Filistin Başbakanı Mustafa’dan Danimarka’ya Filistin Devleti’ni tanıma çağrısı

İstanbul

Filistin Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede taraflar, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki son siyasi gelişmeleri ve sahadaki durumu ele aldı.

Gazze’de önümüzdeki döneme ilişkin herhangi bir geçiş düzenlemesinin, Filistin Devleti ve kurumlarıyla ortak koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa, Gazze’deki yardım, iyileştirme ve yeniden inşa programlarını desteklemeye yönelik uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Mustafa, Danimarka’ya Filistin Devleti’ni tanıma çağrısını yineledi ve bu adımın "bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayacağını" belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığına göre, Kasım ayı itibarıyla 193 BM üyesi ülkeden 159’u Filistin Devleti’ni tanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik planı kapsamında Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Ekim’den bu yana yürürlükte bulunuyor.

Anlaşmanın ilk aşaması, ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve esir değişimini içeriyor. Ancak İsrail’in tekrar eden ihlalleri nedeniyle ikinci aşamaya geçiş sağlanamıyor.

Planın ikinci aşaması, Gazze’nin siyasi olmayan Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir yönetim tarafından idare edilmesini ve yeniden inşa için ekonomik bir programın geliştirilmesini öngörüyor.

Plan ayrıca Filistinlilerin Gazze Şeridi’ni terk etmeye zorlanmayacağını, İsrail’in ise bölgeyi işgal etmeyeceğini veya ilhak etmeyeceğini garanti ediyor.

ABD’nin, Gazze’ye geçici bir uluslararası istikrar gücü konuşlandırılması için Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacağı ve istikrar sağlandığında İsrail güçlerinin çekileceği de belirtiliyor.

İsrail’in ABD’nin desteğiyle, 8 Ekim 2023’te başlattığı Gazze saldırıları, çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 170 binden fazlasının yaralanmasına yol açtı.

Saldırılar, Birleşmiş Milletlerin yaklaşık 70 milyar dolar yeniden inşa maliyeti öngördüğü geniş çaplı bir yıkıma neden oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum nedeniyle 4 sera hasar gördü
Başkentte pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı
TÜRGEV, Helal Expo 2025’te gençlerin helal değerlere uygun üretimlerini tanıttı
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor
Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Filistin Başbakanı Mustafa’dan Danimarka’ya Filistin Devleti’ni tanıma çağrısı

Filistin Başbakanı Mustafa’dan Danimarka’ya Filistin Devleti’ni tanıma çağrısı

Dakar Karnavalı düzenlendi

Akdeniz için Birlik Asamblesi toplantısında Gazze vurgusu: Barış olmadan ekonomik işbirliği mümkün olmaz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Herzog'dan yolsuzluk davalarından af talebinde bulundu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Herzog'dan yolsuzluk davalarından af talebinde bulundu
Ateşkesin ilk 50 gününde İsrail'in saldırılarında 357 Filistinli hayatını kaybetti

Ateşkesin ilk 50 gününde İsrail'in saldırılarında 357 Filistinli hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet