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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Eygi için Filistin'de cenaze töreni düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'in Nablus kentinde resmi ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi.

Enes Canlı  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Eygi için Filistin'de cenaze töreni düzenlendi Fotoğraf: Issam Rimawi - AA

Nablus

Eygi'nin naaşı, uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı. Eygi'nin naaşı hastaneden tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda çıkartıldı.

Filistinliler, "Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin resmini taşıdı.

Filistin güvenlik güçleri de Eygi'nin naaşını, nakledileceği ambulansa bando eşliğinde resmi törenle yerleştirdi.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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