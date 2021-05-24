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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail askerleri taş attığı iddiasıyla Batı Şeria’da Filistinli bir çocuğa ateş etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Talmon Yahudi yerleşim birimi yakınlarında yoldan geçen 16 yaşındaki bir çocuğu İsrail araçlarına taş attığı iddiasıyla ateş açarak yaraladı.

Esat Fırat   | 24.05.2021
İsrail askerleri taş attığı iddiasıyla Batı Şeria’da Filistinli bir çocuğa ateş etti Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria’daki Ramallah kentinin batısında yer alan Talmon Yahudi yerleşim birimi yakınlarında Filistinli bir çocuğa ateş etti.

Haberde, İsrail askerlerinin çocuğu, İsrail araçlarına taş attiği iddiasıyla yaraladığına dikkat çekilirken, Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım ekiplerinin 16 yaşındaki çocuğa müdahale ettiği vurgulandı.

Görgü tanıkları ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yaşındaki Filistinli çocuğun Talmon Yahudi yerleşim biriminin güvenlik elemanlarınca vurulduğunu aktardı.

Tanıklar, çocuğun omuzundan yaralandığını ve Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım ekiplerince Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezine nakledildiğini ifade etti.

Sağlık görevlileri de hastaneye getirilen çocuğun ameliyata alındığı ve durumunun iyi olduğunu kaydetti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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