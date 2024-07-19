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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, asker koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesine saldırı düzenleyerek, Filistinlilere ve mülklerine zarar verdi.

Awad Rjoob, Mehmet Nuri Uçar  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrailli yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında Huvvara beldesine saldırdı.

Yerleşimcilerin, İsrail güçlerinin geçen ekim ayında kapattığı, aralarında bir fırının da bulunduğu ticari bir mağazanın tadilatını engellemek amacıyla Filistinlilere saldırmasının ardından belde merkezinde arbede yaşandı.

İsrail askerleri baskına itiraz eden Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti.

Yahudi yerleşimciler de müdahale sırasında Filistinlilere saldırarak, mülklerine taşlarla zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 577 Filistinli hayatını kaybetti.

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