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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteride Filistinli bir genci yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu bir genç yaralandı.

Çağrı Koşak   | 25.06.2021
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteride Filistinli bir genci yaraladı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinlilerin Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi kırsalına yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasına tepki amacıyla düzenlediği gösteriye İsrail askerleri müdahale etti.

İsrail askerlerinin açtığı ateşte bir genç omzundan vuruldu. Yaralı Filistinli, bölgedeki Rafidiyye Hastanesine kaldırıldı.

Göstericilerin İsrail güçlerine karşı yaptığı "gece karmaşası" adı verilen gösterileri sürdürdüğü aktarıldı.

Son haftalarda 4'ü Beyta beldesinde olmak üzere 5 Filistinli İsrail askerlerinin silahlarından çıkan gerçek mermilerle hayatını kaybetti.

Nablus'un Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'nde "Avitar" adlı yasa dışı Yahudi yerleşim karakolu inşa edilmişti.

Filistinliler buna tepki olarak zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere biber gazı ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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