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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak ağır şekilde yaraladı.

Esat Fırat, Mustafa Deveci   | 28.09.2021
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beytüllahim kentindeki El-Arrub Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Beytüllahim'deki bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Filistinli çocuğun kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yerel kaynaklar ise söz konusu çocuğun karnından gerçek mermiyle vurulduktan sonra iç kanama geçirdiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail askerleri, düzenlediği baskınlarda zaman zaman Filistinlilerin tepkileri ile karşılaşıyor.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı 

Öte yandan Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında Filistinlilere taşlarla saldırdığı, bazılarını yaraladığı, çok sayıda ev ve araca da zarar verdiği bildirildi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, çok sayıda Yahudi yerleşimci El Halil'e bağlı Yatta beldesi kırsalında Filistinlilerin yaşadığı bölgelere baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait evleri ve araçları taşladığı, saldırıya tepki gösteren bazı Filistinlileri de yaraladığı ifade edildi.

Filistinlilerin de Yahudi yerleşimcilere taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait evleri taşladığı görülüyor.

Filistin sağlık kuruluşlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, İsrail basınında çıkan haberlerde söz konusu olaylarda 3 Yahudi yerleşimci ile 2 Filistinlinin yaralandığı, durumlarının ise ağır olmadığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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