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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda son 24 saatte en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Hacer Çakır  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, Beytullahim, El Halil, Tulkerim, Nablus kentlerinde en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 690'a yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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