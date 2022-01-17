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Dünya

İsrail askeri aracının ezdiği Filistinli yaşlı aktivist hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da 12 gün önce İsrail askeri aracının çarpması sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki Filistinli aktivist Süleyman el-Hezalin, kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Esat Fırat   | 17.01.2022
İsrail askeri aracının ezdiği Filistinli yaşlı aktivist hayatını kaybetti

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "69 yaşındaki Hezalin, El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde yer alan Ummu'l Hayr köyü girişinde işgalci İsraillilere ait bir araç tarafından ezildikten sonra aldığı ciddi yaralar neticesinde şehit oldu." ifadeleri kullanıldı. 

Yaşlı adamın başından, göğsünden ve karnından aldığı yaralar nedeniyle 12 gündür El Halil'deki El-Mizan Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedildi.

El Halil'e bağlı Ummu'l Hayr köyünde yaşayan Filistinli aktivist Süleyman el-Hezalin, ilerleyen yaşına rağmen elinde Filistin bayrağıyla İsrail askerlerine karşı gösterdiği direnişle İsrail'in yıkım ve Yahudi yerleşim birimi politikalarına karşı sürdürülen Filistin sivil direnişinin sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

Filistin yönetimi olayı "infaz" olarak nitelendirdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yayımlayarak "infaz" olarak nitelendirdiği olayı kınadı.

"Bu suç, işgalci ülkede siyasi ve askeri düzeydeki talimat ve direktifler doğrultusunda işgal kuvvetleri tarafından yürütülen infaz suçları dizisinin bir halkasıdır. Bu suç, işgal devletinin, Yahudi yerleşimciler karşısında topraklarını savunmak için barışçıl yürüyüşlere katılan savunmasız sivilleri bastırması ve eziyet etmesindeki vahşeti ve ırkçılığı yansıtıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "bu suçun ve ırkçı ayrıntılarının ilgili BM kuruluşları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde takip edileceği" vurgulandı.

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