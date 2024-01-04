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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Araplar ile Doğu Kudüs'teki Filistinlileri, Batı Şeria'ya sürmeye hazırlanıyor

İsrail'in, "terörü destekledikleri" gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinliler ile İsrail vatandaşı Arapları, Filistin yönetiminin kontrolü altındaki bölgelere sürmeye hazırlandığı belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İsrail, Araplar ile Doğu Kudüs'teki Filistinlileri, Batı Şeria'ya sürmeye hazırlanıyor

Kudüs

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Şubat 2023'te çıkarılan vatandaşlık kanununda yapılan düzenlemenin ardından İsrail vatandaşı yüzlerce Arap ile Doğu Kudüs'te "daimi ikamet" statüsüne sahip Filistinlileri Batı Şeria'ya sürmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Haberde, Terörizme Karşı Ekonomik Savaş Otoritesi'nin, İsrail ordusu ve İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) desteğiyle, Filistin yönetiminin "teröristlere" (serbest bırakılan Filistinli esirler) aktardığı paralarla ilgili bir istihbarat raporu hazırladığı aktarıldı.

Raporun, Şubat 2023'te çıkarılan ve Filistin yönetiminden mali destek alanların vatandaşlıktan çıkarılmasını öngören kanunun uygulanması için hazırlandığı dile getirildi.

Radyoya göre, Filistinlilerin bu paraları aldıklarının ispatlanması gerektiği için kanun şu ana kadar uygulanmadı ancak bu hafta hazırlanan raporla, kimin ne kadar para aldığı ayrıntılarıyla ortaya çıktı.

İlk etapta 18 kişinin sınır dışı edilmesinin beklendiği, bunun için kararın, İçişleri Bakanının imzası ile Adalet Bakanının onayından geçmesi gerektiği, sürülecek kişilerin ise kararı mahkemeye götürmek için yalnızca bir haftalarının bulunduğu kaydedildi.

İsrail Meclisi, 15 Şubat 2023'te, terör suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin, eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını onaylamıştı.

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