İsrail ablukası altındaki Gazze'de kelebek hastası küçük Nur, tedavi olacağı günleri bekliyor
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan kelebek hastası 6,5 yaşındaki Nur Huda el-Haccac, savaşın bitmesini ve tedavi olmayı bekliyor.
Gazze
İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana amansız bir şekilde saldırdığı, 2 Mart'tan bu yana da sıkı abluka uyguladığı Gazze'deki Filistinliler, hastanelerin çoğunun hizmet dışı kalmış olması nedeniyle sağlık hakkından da mahrum kalıyor.
Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesinden Cela Mahallesine göç eden Haccac ailesinin 8 ferdinden biri olan küçük Nur, nadir görülen ve tedavisi olmayan Epidermolizis Bülloza (kelebek hastalığı) adlı bir cilt hastalığıyla mücadele ediyor. Gazze'ye gıda ve ilaç girişi olmadığı için ise durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Vücudu kabarcıklarla dolu ve yeterli beslenemiyor
Nur'un annesi Vela el-Haccac, sığındıkları akrabalarının evinde kızının kabaran cildini temizlemeye, basit merhemlerle pansuman yapmaya çalışıyor.
Kızı Nur'un çok zor bir hastalığı olduğunu söyleyen anne Vela, yeterli ilaç ve yiyecek bulunmadığı için Nur'un 8 kiloya düştüğünü belirtti.
Kızının peynir ürünleri gibi yumuşak gıdalar tüketmesi gerektiğini ancak bunları bulamadıkları için dişlerinin hep yara olduğunu ve kanadığını kaydeden Vela, "Un olmadığı ya da çok pahalı olduğu için başka hububatları öğütüp unla karıştırıyoruz. Nur, bunları yemeğe başladığından beri dişleri kanıyor. Sabahları bakla ve felafil yiyoruz, öğlen yemeği aşevlerinden, akşam yemeği ise yok ama kızımın sürekli yemek yemesi gerekiyor." dedi.
El ve ayak parmaklarını kullanamıyor
Nur, tedavi olamadığı için el ve ayak parmakları bir deri tabakası içinde içeri doğru büyüyor ve birbirine yapışık bir hal alıyor. Bu da ellerini ve ayaklarını kullanamamasına neden oluyor.
"Ayak parmaklarının hepsi birbirine yapışmış durumda. Parmaklar deri altında büyüyor. Bu derinin ameliyatla kaldırılması lazım. El parmakları da eğer ameliyat olmazsa bu deri tarafından örtülecek ve ellerini kullanamaz hale gelecek. El parmakları önceden daha iyiydi, şimdi ise birbirine yapışmış durumdalar çünkü tedavi edilmiyor." diyen anne Vela, kızı Nur'un, ayakta duramadığını ve yaraları olduğu için uzun süre kalçasının üzerinde dahi oturamadığını aktardı.
"Meyve yemesi lazım ama Gazze'de un bile bulamıyoruz, meyveyi nereden bulalım." diyen anne, daha önce Kudüs'teki Makasıd Hastanesi'ne sevk edilen kızını dışarı çıkarmak için savaşın bitmesini beklediklerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.