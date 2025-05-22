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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında öldürülen 16 binden fazla çocuğun isimlerini yayımladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen 16 binden fazla bebek ve çocuğun isimlerini yayımladı. İsrail saldırılarda öldürülenlerin 916'sının henüz 1 yaşına basmamış bebekler olduğu belirtildi.

Mustafa Deveci  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında öldürülen 16 binden fazla çocuğun isimlerini yayımladı

Ankara

Bakanlığın yayınlamadığı listede, İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülen 16 bin 503 Filistinli çocuğun isimlerine yer verildi.

Listede, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların isimlerinin yanı sıra kimlik numaraları, doğum tarihleri ve yaşları gibi bilgilere yer verildi.

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Bakanlığın yayımladığı listede, İsrail saldırılarında öldürülen 16 bin 503 çocuktan 916'sının henüz 1 yaşına basmamış bebekler olduğu belirtildi.

Saldırılarda, 1-5 yaş aralığında 4 bin 365, 6-12 yaş aralığında 6 bin 101 ve 13-17 yaş aralığında da 5 bin 121 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu sayılar sadece istatistik değil, bunlar, tüm bir nesle karşı devam eden bir suçun, dünyanın gözleri önünde utanç verici bir sessizlik içinde yok edilmesinin lanetli bir kanıtıdır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 53 bin 762 hayatını kaybetti, 122 bin 197 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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